Lazio vicina a Ratkov del Salisburgo, Guendouzi a un passo dal Fenerbahce

ROMA - Con il 'Taty' Castellanos volato a Londra per vestire la maglia del West Ham ( subito titolare nel match di Premier League contro il Nottingham Forest ), sostituire il centravanti argentino è una delle priorità della Lazio in questo mercato di gennai o e il club capitolini è pronto a 'pescare' in Austria.

Lazio vicina a Ratkov del Salisburgo

I biancocelesti sono infatti molto vicini a Petar Ratkov, 22enne serbo del Salisburgo con cui la trattativa è in fase avanzata. Di 13 milioni circa la valutazione dell'attaccante classe 2003, che quest'anno ha segnato 9 gol in 17 presenze di campionato e altre 3 reti nelle 3 gare di Coppa d'Austria disputate, mentre è rimasto a secco in Europa (3 presenze nei preliminari di Champions e altre 6 in Europa League). Un bottino che gli ha consentito di fare già meglio dal punto di vista realizzativo rispetto a quanto fatto nelle due precedenti stagioni con la maglia degli austriaci (10 reti in 70 presenze totali). Per Ratkov anche 3 presenze con la nazionale maggiore della Serbia.

Guendouzi a un passo dal Fenerbahce

Nel frattempo è sempre più vicino alla partenza Matteo Guendouzi (26 anni), destinato al Fenerbahce: nelle ultime ore il club turco ha aumentato la propria offerta e l'accordo con la Lazio è a un passo. La cessione del francese proverà il tecnico Sarri di un titolare a centrocampo, dove dunque serviranno rinforzi. Per la mediana resta difficile la pista che porta a Ruben Loftus-Cheek (29) del Milan per i biancocelesti, che puntano forte su Giovanni Fabbian (22) del Bologna e trattano Daniel Maldini (24) con l'Atalanta.