Romagnoli-Lazio è scontro totale, parla l'agente: "Ci hanno chiesto di rinunciare a tre stipendi. Lotito..."

C'è un altro capitolo della telenovela Romagnoli, difensore e bandiera della Lazio che è rimasto alla base dopo che sembrava fatta per il suo trasferimento all'Al Sadd. Enzo Raiola, il procuratore del centrale, infatti, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Con il Lecce era la gara d'addio, il giorno dopo Lotito ha cambiato tutto. L'ultimo giorno si è riaperta la trattativa con l'Al Sadd che 10 giorni prima aveva fatto una proposta a cui non aveva ricevuto risposta fino all'ultimo. La Lazio ha chiesto di aumentarla, i qatarioti hanno detto di no, dopo un tira e molla alla Lazio hanno accettato quell'offerta... Ma l'hanno accettata tardi. Siamo arrivati alla fine e non c'erano più i tempi!".