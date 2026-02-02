Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
Romagnoli-Lazio è scontro totale, parla l'agente: "Ci hanno chiesto di rinunciare a tre stipendi. Lotito..."

Il manager del dattacca la gestione del presidente biancoceleste e spiega i motivi del mancato passaggio all'Al Sadd
2 min
TagsLazioromagnoli

C'è un altro capitolo della telenovela Romagnoli, difensore e bandiera della Lazio che è rimasto alla base dopo che sembrava fatta per il suo trasferimento all'Al Sadd. Enzo Raiola, il procuratore del centrale, infatti, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Con il Lecce era la gara d'addio, il giorno dopo Lotito ha cambiato tutto. L'ultimo giorno si è riaperta la trattativa con l'Al Sadd che 10 giorni prima aveva fatto una proposta a cui non aveva ricevuto risposta fino all'ultimo. La Lazio ha chiesto di aumentarla, i qatarioti hanno detto di no, dopo un tira e molla alla Lazio hanno accettato quell'offerta... Ma l'hanno accettata tardi. Siamo arrivati alla fine e non c'erano più i tempi!".

Romagnoli e un futuro da decifrare alla Lazio 

"La Lazio ha chiesto ad Alessio di rinunciare alle ultime 3 mensilità, è un loro modus operandi che non ha senso - continua il manager -. È assurdo essere a gennaio coi giocatori che non hanno percepito 3-4 stipendi. Chiedere una rinuncia a un giocatore è folle. Il rinnovo? Vista la situazione si è chiusa la possibilità, il contratto è in scadenza nel 2027, ora vedremo in estate che accadrà”.

 

 

