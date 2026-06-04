Romagnoli all’Al-Sadd, manca solo il sì di Lotito: le cifre e cosa è cambiato dopo l'offerta a gennaio

Ufficio vendite già aperto a Formello. Romagnoli all’Al-Sadd e Provedel in bilico tra Inter e Bologna. Gattuso è arrivato solo ieri e già deve provare a salvare il poco salvabile. Alessio gli aveva comunicato la scelta di partire e Rino non ha potuto che accettarla. L’Al-Sadd offre al difensore sempre 6 milioni per tre anni e ha inviato una nuova offerta alla Lazio, ma al ribasso rispetto a gennaio. La nuova proposta è 3 milioni secchi per il cartellino, senza bonus. In inverno era più del doppio: 7,5 milioni più uno di bonus. Il tempo passa, la scadenza si avvicina. Il contratto di Romagnoli è fino al 2027, il valore è deprezzato. Ieri in serata si stava ancora ragionando sulla cifra e sulle eventuali modalità di pagamento. L’Al-Sadd non sembra disposto a rilanci dopo il caso scoppiato a febbraio. L’acquisto di Romagnoli saltò a pochi minuti dalla chiusura del mercato arabo. L’addio di Alessio, posticipato di pochi mesi, è di nuovo vicino e non può essere accettato a cuor leggero. Lotito tratta tutti senza rimorsi. A gennaio s’era impuntato dopo lo sfogo televisivo di Sarri. Nacque un tiremmolla di giorni. L’addio di Romagnoli deve aprire ad una successione immediata. Parte una bandiera, un giocatore di 31 anni, il dominante della difesa di Sarri. I nomi che ballano in questi primi giorni non sono della stessa caratura. Diogo Leite è stato inseguito per mesi, da Formello danno chiusa la pista. Lautaro Rivero, 22 anni, centrale del River Plate, è un potenziale talento. A Gattuso servono giocatori pronti, sicuri, come servivano a Baroni e Sarri. C’è anche il rischio che parta Gila. Il Napoli insiste, era richiesto dalle big del Nord. Ci sarebbero anche Atletico Madrid e Chelsea. Lotito fa muro, vuole tenerlo a zero. Lo valuta 30 milioni. Perdere Romagnoli e Gila in un colpo, con lo spettro del mercato a saldo zero (cessioni per acquisti), sarebbe una doppia mannaia.