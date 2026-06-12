Lazio, sarà di nuovo mercato a saldo zero: il comunicato ufficiale

Lazio, sarà di nuovo mercato a saldo zero

Come nella passata sessione invernale, sarà dunque un mercato a saldo zero per i biancocelesti che la scorsa estate andarono invece incontro a un blocco totale. Una notizia che non farà certo piacere ai tifosi della Lazio, che hanno respinto il tentativo di riconciliazione di Lotito (attraverso una lettera a loro indirizzata) e sono intenzionati a continuare la loro contestazione nei confronti della società (no agli abbonamenti e presenza sugli spalti solo in trasferta e nei derby con la Roma). Contento non sarà probabilmente nemmeno il nuovo tecnico Rino Gattuso, che ha già indicato al presidente e al ds Angelo Fabiani le sue priorità per inforzare la squadra sul mercato.

C'è Asp nel mirino dei biancocelesti

Ci sarà dunque da cedere prima di acquistare, ma intanto la Lazio sembra avere individuato un obiettivo. Si tratta di Asp Jensen, jolly offensivo danese classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco ma reduce dalla stagione in prestito agli svizzeri del Grasshopper (9 reti e 9 assist in 40 presenze).

(articolo in aggiornamento)