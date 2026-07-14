Giallo Romagnoli: congelato il passaggio all’Al-Sadd

ROMA - Romagnoli è rinchiuso in un mistero. Poche informazioni sul passaggio congelato all’Al-Sadd. Doveva partire il 5 luglio per effettuare le visite, inizialmente si vociferava di semplici dettagli da limare, legati alle fiscalità sull’ingaggio multimilionario. Poi si attendeva l’arrivo del nuovo allenatore, Razvan Lucescu, il sostituto di Mancini è stato annunciato. Il 12 luglio è morto l’ex emiro del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, tutto il Qatar sta osservando i giorni di lutto. Ogni attività è stata interrotta. Siamo al 14 luglio e Romagnoli è sempre a Roma, si allena da solo lontano da Formello. La solita cortina fumogena avvolge il caso. La Lazio fa da spettatrice interessata. Ha detto sì ai 3 milioni offerti dagli arabi e dopo un lungo batti e ribatti anche al pagamento in rate ravvicinate. Ci sarebbe stato anche uno scambio di documenti che metterebbe la società nelle condizioni di chiudere comunque il trasferimento. L’ufficializzazione è attesa entro questa settimana.