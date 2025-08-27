Lecce, ufficiale Stulic: i dettagli del contratto dell'erede di Krstovic

© X | @OfficialUSLecce
Nikola Štulić è ufficialmente un giocatore del Lecce. Come documentato dall'account X del Lecce, l'attaccante serbo, scelto per prendere il posto di Nikola Krstović, ceduto all'Atalanta, è atterrato all'Aeroporto del Salento ed è pronto a iniziare la sua avventura agli ordini di Eusebio Di Francesco.
Stulic al Lecce: il comunicato ufficiale
Il comunicato ufficiale: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Štulić dal Royale Charleroi Sporting Club. Il centravanti serbo classe 2001, che ha scelto il 9 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di quattro anni con opzione per il successivo".