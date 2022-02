“Kessie, il Barcellona è più vicino”

“Kessie, no alla Premier League”

Kessie non ha accettato l'offerta di rinnovo del Milan pari a 5 milioni di euro netti a stagione. Dopo cinque stagioni in rossonero, ha così deciso di mettere fine alla sua esperienza italiana, essendo in scadenza di contratto. A questo punto sarebbero iniziate ad arrivare le offerte al suo entourage, da parte delle grandi squadre della Premier League. Ma Kessie avrebbe risposto negativamente, così come non si sarebbe fatto convincere dalle proposte di Arsenal ed Everton. Non così per quel che riguarda il Barcellona: l'idea di giocare al Camp Nou lo affascinerebbe infatti. Quello che appare certo è che Kessie voglia al più presto pianificare il suo futuro. In questa stagione, Kessie ha giocato 26 partite, segnando 6 gol. Non è mai sceso sotto le 30 partite in queste cinque stagioni e l'anno scorso ha segnato 13 gol, anche grazie ai numerosi rigori di cui ha usufruito la squadra milanista.