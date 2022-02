Milan, Tonali squalificato per il derby. In mediana torna Bennacer

Milan, sedute video per stuzzicare la memoria

Dopo il deludente 1-1 casalingo contro l’Udinese, condito dalle polemiche arbitrali sui sospetti del “mani” di Destiny Udogie sul gol del pareggio, Stefano Pioli ha infarcito le ore della vigilia alla stracittadina, con sedute video per ricordare alla squadra come si sia spinta fino al primo posto in classifica con le partite del girone di andata, in cui a centrocampo si abbondava in creatività. Una mediana che, ora, pecca in fase di costruzione, con poche idee e giocatori fuori forma.

Tonali out per il derby: a centrocampo tocca a Bennacer

La prima assenza, quella certa, con cui Pioli dovrà fare i conti è quella legata allo squalificato Sandro Tonali. In zona nevralgica, anche in ottica turnover, spazio a Ismael Bennacer e uno tra Kessié e Krunic, con uno di questi ultimi due impiegato sulla trequarti, in sostituzione di uno stanco Brahim Diaz. Ibrahimovic resta fermo ai box: là davanti, confermata la presenza di Leao. Sulla destra, invece, possibile l’impiego di Alexis Saelemaekers.