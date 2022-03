“Kessie, trattativa avanzata con il Barcellona”

La dirigenza del Barcellona non si ferma, dopo i quattro acquisti del mese di gennaio. Le priorità, scrive il quotidiano catalano L'Esportiu, sono a centrocampo. Si tratta di un ruolo strategico con Xavi in panchina, che vuole almeno sei centrocampisti per poter affrontare tutte le sfide della prossima stagione. Uno di questi, così dicono in Spagna, sarà sicuramente Franck Kessie , le cui trattative con i blaugrana sarebbero in stato avanzato. Il Barcellona ha contattato tempo fa l'agente dell'ivoriano, mostrando grande interesse per il suo assistito. Cosa che avrebbe portato il calciatore a privilegiare ora la destinazione spagnola rispetto ad altre che aveva sul tavolo, in particolare dal campionato inglese.

“Kessie, il Keita di Xavi”

A Barcellona sono convinti di averci visto giusto perché un giocatore con le caratteristiche di Kessie non c'è. Viene paragonato al Keita di Guardiola, uno che ha giocato tante partite, anche importanti. Kessie è un giocatore fisico, ma con buona tecnica. La sua forza lo rende un giocatore molto interessante, può pressare alto, fattore determinante nelle idee di Xavi, per portare via palla già nella metà campo avversaria il più velocemente possibile. Viene anche descritto come un calciatore abituato a giocare partite ad alto rimo. E un centrocampista che sa anche rifinire segnando. Nel Barça ci sono due giocatori come Pedri e Frenkie De Jong che hanno iniziato a segnare con una certa regolarità, ma da questo punto di vista Xavi vuole un miglioramento. Vuole più gol dai centrocampisti. Kessie, in questo senso, ha già fatto sei reti quest'anno con il Milan. In rossonero sta giocando con il doppio pivot, ma nel Barcellona andrebbe a fare l'interno in un 4-3-3. Viene valutata bene, negli uffici del Barcellona, anche l'età di 25 anni. La squadra proprio in mezzo al campo si sta ringiovanendo con De Jong, Pedri, Gavi e Nico González. Kessie si aggiungerebbe a questa lista.

“Kessie: stipendio base normale, ma tanti bonus”

Kessie, fattore naturalmente determinante, arriverebbe a zero. La situazione finanziaria del club, infatti, è traballante e la squadra mercato sta facendo un grande sforzo per trovare giocatori interessanti e di qualità a scadenza. Il Barcellona pensa che l'estate prossima di questi profili ce ne saranno più di altre volte. Il centrocampista della Costa d'Avorio al Milan prende circa due milioni di euro, il Barcellona gli avrebbe offerto 6 milioni netti a stagione secondo alcune fonti non confermate. In realtà, la società catalana punterebbe su una parte fissa normale, ma appetibile, più tanti bonus. Per far posto a Kessie, due sono i nomi che si fanno: uno è quello di Riqui Puig, l'altro quello di Sergi Roberto.