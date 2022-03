“Mazraoui, il Milan torna alla carica per il terzino marocchino”

Tre squadre almeno in corsa per Mazraoui , il terzino marocchino di 24 anni in scadenza di contratto con l' Ajax . L'ottima stagione e il fatto che in estate sia trasferibile a parametro zero lo rendono un obiettivo ghiotto. Secondo il De Telegraaf olandese, sul giocatore sarebbe tornato l'interesse del Milan , che però dovrebbe fronteggiare la concorrenza di Barcellona e Borussia Dortmund .

“Mazraoui, Barcellona in vantaggio”

Secondo gli olandesi, la squadra in vantaggio per prendere Mazraoui sarebbe il Barcellona. Il presidente Joan Laporta e Jordi Cruiff avrebbero incontrato recentemente l'agente del marocchino, ossia Mino Raiola. Nel suo ufficio di Monaco si sarebbe parlato di un possibile doppio colpo per i catalani: oltre a Mazraoui anche l'attaccante Erling Braut Haaland. Non dimentichiamo però i rapporti non idilliaci che Raiola ha con Maldini e con la dirigenza del Milan dopo il caso Donnarumma, ma anche il fatto che i rossoneri avevano provato a prendere il giocatore già a gennaio, ricevendo però un no.

“Mazraoui, no alla Premier League”

Al giocatore dell'Ajax sarebbero arrivate diverse offerte anche dall'Inghilterra, ma il giocatore non vorrebbe giocare l'anno prossimo in Premier League. Il terzino destro in ogni caso non ha ancora preso una decisione, davanti a sé ha infatti mesi importanti con i lancieri: non solo l'Eredivisie, ma anche la Coppa e poi ci sono i quarti di finale di Champions League da raggiungere, dopo il 2-2 dell'andata contro il Benfica. Mazraoui quest'anno ha giocato 28 partite ufficiali, segnando cinque gol e fornendo quattro assist. Niente male per un terzino.