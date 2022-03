"Kessie, il Barcellona accelera: l'annuncio può arrivare in anticipo"

Grazie all’apporto dei nuovi acquisti di gennaio, ma soprattutto alla ventata di ottimismo portata dall’arrivo in panchina di Xavi, in casa Barcellona si è tornati a guardare al futuro con fiducia, complice il rendimento in netto miglioramento della squadra tornata in piena corsa per un posto nella prossima Champions League nonché favorita numero uno per il successo nell’edizione in corso dell’Europa League, dove i blaugrana hanno appena eliminato il Napoli nel turno di playoff.

Barcellona tra presente e futuro: il mercato è già nel vivo Eppure, in casa catalana si guarda già alla prossima stagione, che dovrebbe essere quella del rilancio in grande stile delle ambizioni di lottare alla pari con il Real Madrid in Liga e in Europa. Il ds Almany è già al lavoro per definire l’arrivo dei primi rinforzi, ovvero un paio di illustri parametri zero: Andreas Christensen e Franck Kessie, strappati alla concorrenza grazie a ricche offerte d'ingaggio.

Il Barcellona accelera sul mercato: annunci in vista per Christensen e Kessie? Il 'Mundo Deportivo' non ha dubbi circa l’approdo al Camp Nou del difensore danese e del centrocampista ivoriano, destinati a svincolarsi il 30 giugno rispettivamente dal Chelsea e dal Milan, così dopo aver anticipato la missione inglese dei dirigenti del Barça per far firmare Christensen, definitivamente “sedotto” dal quinquennale proposto dai catalani, anche la trattativa per Franck Kessie viene data prossima alla definizione.