"Inter e Milan deluse: Christensen sceglie il Barcellona"

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Inter si è conclusa senza reti, risultato che nella stracittadina della Madonnina non si registrava addirittura da quattro anni (4 aprile 2018 in campionato). Il risultato tiene apertissimo in vista del ritorno del 20 aprile il discorso per la qualificazione alla finale, ma ha messo in luce il momento di appannamento dei risperttivi attacchi, in particolare quello nerazzurro, ha dato a Inzaghi e Pioli indicazioni confortanti rispetto ai rendimenti dei reparti difensivi.

Inter e Milan, novità in vista in difesa nel prossimo mercato Da una parte in casa Inter ha brillato Milan Skriniar, rivelatosi insuperabile per tutti gli attaccanti del Milan, dall’altro la retroguardia rossonera si è ben assestata anche dopo l’uscita di Alessio Romagnoli, costretto a lasciare spazio a Pierre Kalulu già nel primo tempo a causa di un risentimento all’adduttore. Eppure in vista del mercato estivo entrambe le difese si apprestano a vivere trasformazioni importanti, tra arrivi e partenze.

Dalla Spagna: il Barcellona stringe per Christensen, milanesi beffate In tal senso una brutta notizia per entrambe le milanesi arriva dalla Catalogna. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Sport', infatti, il Barcellona sarebbe sul punto di chiudere la trattativa con il Chelsea per l’acquisto di Andreas Christensen. Il centrale difensivo classe ’96 sarebbe al primo posto della lista indicata dal tecnico Xavi per rinforzare la terza linea blaugrana in vista della prossima stagione, così il recente viaggio del direttore sportivo del Barcellona Mateu Alemany e del consigliere Jordi Cruyff avrebbe avuto proprio l’obiettivo di chiudere la trattativa con gli agenti di Christensen, il cui contratto con il Chelsea scadrà il prossimo 30 giugno e che si appresta a firmare un quinquennale con il Barça. Al danese si era interessato anche il Bayern Monaco, oltre a Inter e Milan, ma il Barça vanta già da tempo un accordo verbale con i rappresentanti del giocatore.