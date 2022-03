Inter, Lautaro: mai un'astinenza da gol così lunga

Lautaro: l'ultima rete 624 minuti fa

Se l'Inter non segna da 403 minuti, l'argentino Lautaro Martinez non vede la porta da 624 minuti, contando tutte le competizioni. Non gli era mai successo di stare così tanto tempo senza esultare da quando veste la maglia dell'Inter. E dire che di occasioni gliene capitano anche, come contro il Sassuolo, ma al momento la porta non la vede proprio. Un Toro scornato, insomma. Dicevamo del girone di andata di tutta l'Inter: fino a gennaio la media è stata di due gol e mezzo a giornata. Ed erano stati 20 gli uomini della rosa a bucare le porte avversarie. Contro il Milan ha tirato in porta sette volte, portando così a 69 il numero di conclusioni effettuate senza trovare un gol. Lautaro è probabilmente il testimomial perfetto di questo periodo-no. Nel 2022, ha trovato la rete solo contro la Juve in Supercoppa italiana. Per il resto, buio completo. Non segna da 8 partite, in 7 apparizioni di Champions non ha realizzato reti. Forse l'alternanza con Alexis Sanchez lo ha depresso e un po' demotivato? Tocca a Simone Inzaghi miscelare gli ingredienti giusti per rimettersi in carreggiata. La partita contro la Salernitana sembra fatta apposta per ritrovare gol, vittorie e sorrisi. E Lautaro potrebbe riprendere ad avere confidenza con quella porta ora così piccola per lui.