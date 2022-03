Milan, sfuma Mazraoui? Dalla Spagna: "Fatta con il Barcellona"

Sembra ormai essere sfumata definitivamente ogni chance di vedere Noussair Mazraoui vestire la maglia del Milan . Il terzino destro marocchino, accostato negli scorsi mesi al club meneghino per via del contratto in scadenza con l' Ajax , avrebbe infatti deciso il suo futuro, almeno secondo il quotidiano catalano Sport. Il classe 1997 è infatti finito nei radar del Barcellona di Xavi, che lo ha sedotto e convinto per la prossima stagione, per un colpo a parametro zero che faceva gola a tanti club internazionali. Dal Milan all'Arsenal, passando anche per il Borussia Dortmund, in tanti avevano messo gli occhi sul giovane esterno difensivo che ha scelto il blaugrana per il prosieguo della carriera.

Mazraoui, la tentazione del Milan

A mercato già chiuso e nell'ottica di farsi trovare pronta per l'estate, la dirigenza rossonera aveva adocchiato il giovane terzino destro marocchino grazie a delle segnalazioni. Cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, Mazraoui aveva infatti rubato l'attenzione del Milan per la sua duttilità e l'abilità ad adattarsi in diversi ruoli: da terzino destro a esterno sinistro, ma anche centrocampista centrale. Una polivalenza che ha avuto un ruolo chiave per i Lancieri, un talento che nel 2019 gli ha permesso di essere premiato come talento dell'anno. Il giocatore, rappresentato da Mino Raiola, è finito così sul taccuino del Milan e non solo, ma i rossoneri non avrebbero mai fatto un vero e proprio passo concreto per accelerare sulla trattativa e assicurarselo a parametro zero.

Mazraoui al Barcellona, i dettagli

A giocare invece d'anticipo è stato il Barcellona. Come riportato da Sport, il marocchino avrebbe infatti avuto diversi colloqui con il tecnico Xavi che lo avrebbe convinto con poche parole ad accettare il progetto blaugrana. L'accordo a parole c'è, bisogna solo formalizzarlo con una firma nero su bianco che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Sul tavolo ci sarebbe un contratto triennale o quadriennale, con la possibilità per il marocchino di stupire nella Liga. Col possibile arrivo di Mazraoui il Barça potrà dunque ragionare sul futuro e sulle possibili mosse di mercato in uscita, con Mingueza dato per partente e sostituito col marocchino dell'Ajax.