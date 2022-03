Scudetto, decisive le forze fresche

Può essere stata la domenica della verità, nonostante il gol di Sanchez a qualche secondo dalla fine della partita di Torino. Per la prima volta, dal 6 gennaio scorso, giorno del rinvio della sfida con il Bologna, l’Inter non è in testa al campionato nemmeno virtualmente, cioè assegnandole tre punti in più. Davanti, ora, c’è il Milan da solo, grazie al successo sofferto contro l’Empoli, e il Napoli lo rincorre con un Osimhen in stato di grazia: sua la doppietta decisiva a Verona, un segnale che il nigeriano può determinare questo finale di stagione con la sua capacità di devastare le difese avversarie. Certo, l’Inter è ancora in piena corsa, ci mancherebbe, ma il pareggio di Torino conquistato con l’ultimo lampo di Sanchez, e dopo un clamoroso rigore negato a Belotti per il possibile 2-0, rallenta ancora la corsa di Inzaghi, che pensava di aver riacceso la sua squadra con la cinquina alla Salernitana e la prestigiosa vittoria di Liverpool.

In realtà anche questa partita ha confermato che i suoi attaccanti titolari, Dzeko e Lautaro, al netto del gol realizzati contro gli ultimi della classe, non determinano più i successi in campionato della squadra nerazzurra. Il bosniaco, se non altro, nel 2022 ha segnato contro il Venezia e il Napoli, mentre l’argentino era riemerso dal tunnel solo una settimana fa e davanti a rivali di categoria inferiore. Inzaghi avrà ancora dieci partite a disposizione, quindi 30 punti, per coltivare il sogno scudetto ma certo, in questa fase della stagione, l’assenza di uno come Lukaku si sente eccome. Anzi, sta diventando determinante: l’uomo degli 1-0 di corto muso, nemmeno più al centro del Chelsea, sarebbe stato indispensabile all’Inter vista ieri sera, lenta e ripetitiva in ogni sua espressione di calcio. È chiaro che lo sforzo, enorme, di Liverpool ha inciso molto: non è un caso che anche la Roma abbia sofferto a Udine dopo la spedizione di Arnhem e che l’Atalanta non sia riuscita a battere il Genoa dopo la rimonta contro il Bayer Leverkusen, ma Inzaghi adesso dovrebbe avere il coraggio di spremere uomini più freschi, come Gosens e Correa, per rientrare in corsia di sorpasso.