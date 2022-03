De Jong prova a beffare il Milan: il messaggio per Mazraoui

Il club blaugrana, che per la prossima stagione si è già assicurata a costo zero Andreas Christensen , il difensore danese prodotto del vivaio del Chelsea che ha già sostenuto le visite mediche per i catalani, sembrava pronto a concentare le proprie attenzioni sul centrocampo e in particolare su un altro potenziale colpo a costo zero, quello di Frank Kessie , ma nelle ultime ore il ds del Barça Alemany sembra aver accelerato anche sul fronte Mazraoui, entrando in concorrenza con lo stesso Milan e il Borussia Dortmund.

"Nella prossima stagione potremo lottare per vincere tutto"

De Jong ha poi rafforzato il concetto con parole simili a quelle pronunciate da Xavi circa il futuro di Erling Haaland, altro sogno di mercato del Barcellona per la prossima stagione: "È sempre un buon momento per venire al Barça perché è uno dei club più grandi del mondo, puoi davvero divertirti a giocare qui per il modo in cui giochiamo, puoi combattere per i titoli migliori. Se ci rafforzeremo bene, penso che per la prossima stagione potremo lottare per tutti i titoli”.