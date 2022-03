Mazraoui: “Non ho ancora firmato per il Barcellona”. Il Milan spera

Con il contratto in scadenza, il laterale difensivo dell' Ajax Noussair Mazrauoi è un saporito bocconcino per molte squadre. Quella in vantaggio su tutte sembra essere il Barcellona , ma il giocatore stesso ha fatto sapere di essere ancora 'libero', di non aver insomma preso impegni con nessuno. Lo fa sapere Sport, che cita siti olandesi. Le pretendenti tornano a sperare dunque e tra queste c'è anche il Milan .

Mazraoui: “Non sono nemmeno vicino a firmare per il Barcellona”

A rappresentare Noussair Mazraoui c'è l'onnipresente Mino Raiola. Che ha avuto effettivamente contatti con il Barcellona, ma al momento non sarebbe stata trovata alcuna intesa. Lo stesso difensore ha dichiarato ai media olandesi, citati da Sport: “Non ho ancora firmato nulla con il Barcellona. Non c'è niente di concreto, non sono nemmeno vicino a farlo. Altrimenti sarei onesto e lo direi”.

Ajax-Benfica: Jordi Cruyff in tribuna

Quello che è certo è che il Barcellona si sta muovendo con decisione per assicurarsi Mazraoui: ieri ad assistere ad Ajax-Benfica, ad Amsterdam, c'era infatti Jordi Cruyff, attento a visionare non solo Mazrauoi, ma anche il terzino sinistro Alejandro Grimaldo. Il Milan, però, visto che non c'è niente di scritto ancora tra Mazraoui e il Barça, spera di potersi ancora inserire nella trattativa. E di strappare il giocatore a parametro zero. I blaugrana, dice Sport, hanno già preso a costo zero Franck Kessie (dal Milan) e Andreas Christensen (dal Chelsea). E ora punta con decisione altri due calciatori a parametro zero: Cesar Azpilicueta e, appunto, Mazraoui.