Milan, l'agente di Sarr allo scoperto: "Lascerà il Watford in estate"

In attesa di capire se la stagione in corso permetterà al Milan di tornare a popolare una bacheca ferma alla Supercoppa italiana 2018, unico trofeo conquistato negli ultimi otto anni, la società rossonera è attivissima sul mercato con il chiaro obiettivo di rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Stefano Pioli per la prossima stagione.

Milan, si lavora sul mercato per allargare la rosa Comunque si concluda questa annata, infatti, la delusione maggiore resterà l’eliminazione alla fase a gironi di Champions League, con quel quarto posto in un girone sì molto impegnativo, ma nel quale il Milan oltre a sfortuna e inesperienza ha pagato l’assenza di alternative all’altezza in ogni ruolo per reggere il doppio impegno coppa-campionato.

Milan, ancora attuale la pista Sarr Così il ds Massara e il dt Maldini, ai dettagli per l’affare Divock Origi a parametro zero per l’attacco, hanno discorsi avviati su più fronti e per più reparti, a iniziare dalla difesa, dove Sven Botman del Lille, già seguito a lungo a gennaio è sempre il primo obiettivo, a dispetto di una concorrenza molto agguerrita. Tra i giocatori avvicinati al Milan nei mesi scorsi per l’attacco c’è anche Ismaila Sarr, duttile punta senegalese classe ’98 in forza al Watford e fresco di titolo di campione d’Africa.