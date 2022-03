Dalla Spagna: "Non solo Napoli: anche il Milan su Januzaj"

Non solo il Napoli tra le pretendenti italiani di Adnan Januzaj . Secondo quanto riportato da "As", infatti, il trequartista belga - 36 presenze complessive e 4 reti, fin qui, nella stagione in corso con la maglia della Real Sociedad ) sarebbe finito anche nel mirino del Milan .

Januzaj, c'è anche il Milan

Secondo quanto definito dalla testata spagnola, l'agente del classe 1995 Mino Raiola avrebbe già cominciato i suo classico giro delle sette chiese per proporre il suo assistito al miglior offerente. A valutare con estremo interesse l'ipotesi, il duo di mercato rossonero composto da Paolo Maldini e Frederic Massara, con l'intento di rinforzare il reparto offensivo imbottendolo di quantità senza spese folli per essere particolarmente competitivi non solo per in campionato ma, nella prossima stagione, anche in Champions League.

Milan: Januzaj un parametro zero allettante. E Raiola...

Januzaj è infatti in scadenza di contratto con la Real Sociedad, che ha già proposto un'offerta allettante di rinnovo all'ex Manchester United, rispedita tuttavia al mittente. Sempre secondo As, infatti, Raiola avrebbe interrotto da tempo i contatti con la società basca in attesa di valutare nuovi orizzonti di mercato.