Thiaw: “Ho avuto colloqui con il Milan”

Il Milan continua a pensare alla difesa del futuro. Se siamo molto avanti per quanto riguarda l'olandese Botman , in casa rossonera si valuta forse anche un altro colpo. Ma si tratta in questo caso di un interessamento che parte da lontano: già nello scorso mese di gennaio, infatti, si era parlato di un contatto tra il Milan e Malick Thiaw , giovane difensore tedesco, con passaporto finlandese, che gioca nella Seconda divisione tedesca con lo Schalke 04 .

Thiaw: “Preferisco la promozione al trasferimento, o forse tutte e due”

Thiaw è un ventenne, titolare della Nazionale tedesca Under 21. Nel mercato invernale alla fine non se n'è fatto nulla perché i tedeschi chiedevano tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Il giocatore ha adesso confermato a waz.de che il suo agente è stato in contatto con il Milan nei mesi scorsi: “Ci sono stati alcuni colloqui, se n’è occupato il mio agente. Adesso sono concentrato sullo Schalke e sono ancora qui. Dio ha un destino per ognuno di noi. Preferisco la promozione piuttosto che essere il giocatore più costoso della storia della 2.Bundesliga. Ma ovviamente entrambe le cose sono possibili”. Chissà che Maldini e Massara non tornino alla carica in estate per un prospetto interessante, che andrebbe a rimpinguare un reparto difensivo già pieno di giovani interessanti, da Tomori a Kalulu.