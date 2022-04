"Psg, Leonardo in bilico: Donnarumma può tornare al Milan"

Gianluigi Donnarumma è ancora nei pensieri del Milan . Non solo per le tante cose buone fatte dal portiere della Nazionale con la maglia rossonera dall’esordio a 17 anni fino allo scorso maggio, ma anche per un possibile, clamoroso ritorno del “figliol prodigo”.

Secondo il quotidiano francese l’ipotesi di un clamoroso ritorno a Milano di Donnarumma sarebbe legata a doppio filo al futuro di Leonardo. Il direttore sportivo del Psg potrebbe pagare per tutti l’ennesima, disastrosa campagna europea della società presieduta da Nasser Al-Khelaifi e qualora il brasiliano lasciasse la città della Tour Eiffel Donnarumma, il cui acquisto fu caldeggiato proprio da Leonardo, potrebbe venire ceduto e valutare il clamoroso ritorno in rossonero.

Milan, Maignan "vede" Sebastiano Rossi

Tutto questo dovrebbe ovviamente coincidere con la cessione di Mike Maignan, che tuttavia in pochi mesi non ha solo fatto dimenticare al popolo rossonero le gesta di Donnarumma, ma è riuscito a entrare nella storia del club a suon di prestazioni da ricordare e di clean sheets. L’ex Lille è rimasto imbattuto in campionato in ben 16 partite ed ha una striscia di imbattibilità aperta giunta a 564 minuti: Maignan non subisce gol in Serie A da sei partite ed ha già messo nel mirino il record nella storia del club appartenente a Sebastiano Rossi, fermatosi a 929 minuti.