Maignan: “Che emozione l'esordio a Lille”

Mike Maignan , tanto per non perdere l'abitudine, ha tenuto la porta chiusa anche contro il Sudafrica , battuto per 5-0 dalla Francia . Per il numero uno del Milan è stato l'esordio ufficiale con la maglia della nazionale, finora sempre difesa dal 35enne Hugo Lloris. Seppure in amichevole, una bella soddisfazione, e poi nella sua città.

Maignan: “Un momento piacevole che porterò con me”

Tante le sensazioni provate a Lille, fino a pochi mesi casa sua, meno le parole che utilizza Maignan per descriverle, anche se fanno capire cosa ha significato per lui la fiducia di Deschamps, in attesa che finisca il ciclo Lloris e possa diventare il titolare indiscusso della porta francese: “Ho provato tante emozioni perché fra l’altro giocavo in casa, a Lille dove ho vissuto anni belli e in più giocare con la Nazionale francese è sempre speciale. È stata una bella serata, un momento piacevole che porterò con me, come anche la vittoria e il mio esordio da titolare in Nazionale". Magic Mike ora si rituffa nel campionato, c'è un primato da mantenere, una porta da tenere immacolata, un Milan da salvaguardare come è successo nelle ultime partite.