Dalla Spagna: "Asensio-Real, prove di rinnovo con opzione Milan"

Il futuro di Marco Asensio è ancora legato a parecchi interrogativi in casa Real Madrid , col maiorchino che si è sempre fatto trovare pronto ogni volta che Carlo Ancelotti ha puntato su di lui in questa stagione. Lo spagnolo, dopo le ottime stagioni in maglia blancos, nell'ultimo periodo sembra un po' caduto nel dimenticatoio con i pochi minuti giocati in stagione, ma ogni volta che è stato chiamato in causa ha lasciato il segno, con 9 gol complessivi in campionato . Ecco allora che il pressing sul rinnovo, con tanto di aumento di stipendio, si fa sempre più presente, con Asensio che va in scadenza nel 2023 e tante pretendenti sono pronte all'assedio in caso di mancato accordo con i Galacticos.

Asensio, rinnovo o addio? C'è il Milan

Nelle prossime settimane si potrebbe decidere una bella fetta del futuro di Asensio con la maglia del Real Madrid. Il classe 1996 vorrebbe proseguire la propria avventura in Spagna, ma le prossime mosse di mercato di Florentino Perez potrebbero metterlo con le spalle al muro. Il titolo ad un passo e il possibile approdo di Kylian Mbappè al Bernabeu infatti chiuderebbe quasi definitivamente la porta al talento maiorchino, che vorrebbe sì guadagnare qualcosa in più, ma vorrebbe vedere il campo con maggior continuità. Il gol siglato contro l'Osasuna ha sottolineato ancora una volta che il 26enne è tutt'altro che "bollito", ma dal Real al momento non ci sarebbe alcuna apertura per il rinnovo. Ecco allora che a fiutare il colpo è il Milan, al quale lo spagnolo aveva mandato dei messaggi nelle scorse settimane. Secondo quanto riferito da El Nacional, i rossoneri restano una delle opzioni gradite per il maiorchino.

Asensio-Real, sarà duello tra Mendes e Perez

A rappresentare il calciatore classe 1996 è Jorge Mendes, uno degli agenti più "duri" del panorama calcistico. L'agente portoghese è infatti famoso per non lasciare nulla di intentato per il bene dei propri assistiti, preferendo voltare pagina invece di scendere a compromessi. La richiesta di Asensio è di 7 milioni netti a stagione, uno stipendio che al momento il Real Madrid non sarebbe disposto a corrispondergli, ma Mendes farà di tutto per soddisfarlo. Non dovesse essere possibile ecco allora che saranno prese in considerazione altre opzioni, col futuro dello spagnolo che sarà di certo lontano dal Bernabeu dove ha conquistato due campionati, tre Supercoppe di Spagna, due Champions e altrettante Supercoppe Uefa e un Campionato del Mondo per Club.