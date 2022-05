Coulibaly rifiuta il Milan e rinnova col Monaco: annuncio social ironico

Le sue prestazioni con la maglia del Monaco Under 19 hanno stregato mezza Europa, ma Mamadou Coulibaly non lascerà il Principato. A svelarlo è stato lo stesso Monaco , che ha annunciato il rinnovo contrattuale per il centrocampista classe 2004 fino al 2025, permettendo al giovanissimo calciatore di firmare il primo contratto da professionista.

Coulibaly, c'è il rinnovo col Monaco

Numeri da capogiro per il 18enne nato a Parigi e cresciuto nelle giovanili del Monaco, prestazioni che gli hanno permesso di farsi notare da tanti club in giro per l'Europa. Atletico Madrid, Manchester City e anche il Milan avevano fatto un tentativo per strappare il gioiello classe 2004 al club monegasco, ma la società è stata più veloce e reattiva, proponendogli un rinnovo contrattuale per i prossimi tre anni con l'obiettivo di cullare il talento per il futuro. "Congratulazioni a Mamadou per il lavoro svolto, ma c'è ancora molta strada da fare e sta a lui continuare a lavorare ancora di più per superare le fasi successive della sua crescita" ha sottolineato il direttore sportivo Paul Mitchell.

Rinnovo Coulibaly, il messaggio social ironico

Il rinnovo del giovane centrocampista parigino col Monaco è stato annunciato via social con un video che ha fatto sorridere i tifosi monegaschi e un po' meno quelli dei club che si erano interessati al classe 2004. Tre chiamate da Atletico Madrid, Manchester City e Milan simulate al cellulare, poi anche messaggi ripetuti dei rossoneri che gli chiedono: "Dove sei?". Alla fine del video, la chiamata più attesa del Monaco, con Coulibaly che risponde entusiasta: "Sono fiero e soddisfatto di firmare il primo contratto da professionista col Monaco".

Coulibaly, caratteristiche e numeri

Sfumato l'approdo al Milan e le voci sugli interessamenti di grandi club come Atletico Madrid e Manchester City, Coulibaly farà di certo parlare di sé in futuro. Roccioso e agile, con la maglia della Primavera del Monaco il classe 2004 ha già mostrato giocate di livello. In 21 gare disputate con le giovanili del club del Principato, Coulibaly ha attirato l'attenzione degli scout grazie all'abilità palla al piede, ottima visione difensiva e offensiva: in stagione, infatti, sono 9 i gol segnati e 2 gli assist per i compagni di squadra.