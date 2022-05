Theo Hernandez senza sosta: è l'energia del Milan

MILANO - Il Milan ha sempre avuto nel gruppo la sua forza migliore, l’unità e la coesione della squadra attorno al suo allenatore. Ma ci sono anche dei fedelissimi di Stefano Pioli che non possono mai riposare, elementi che spostano gli equilibri e per questo scendono sempre in campo in ogni occasione. Uno degli irrinunciabili di Pioli è Theo Hernandez, fortissimo nel ruolo di terzino sinistro e certezza della squadra ormai da tre stagioni di fila. Nella gara di domenica contro la Fiorentina il francese è stato uno dei migliori in entrambe le fasi. A Theo gli è stato prima annullato un gol per fuorigioco, poi nella ripresa ha avuto una grossa occasione di segnare dopo la sua classica azione tutta in velocità. Ma l’ex Real Madrid ha sorpreso in difesa per applicazione e senso di posizione. Hernandez, insieme a Pierre Kalulu, ha fatto registrare ben 9 recuperi a testa, i migliori tra i rossoneri contro la formazione di Vincenzo Italiano.