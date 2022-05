Milan, Hernandez e Maignan in corsa per il titolo di miglior francese all'estero

In attesa della gioia più grande, lo scudetto, che per il Milan è lontano tre vittorie, quelle da conquistare negli ultimi 270 minuti di campionato senza dover dipendere dai risultati dell’Inter, per due dei pilastri della squadra di Stefano Pioli arriva un significativo riconoscimento del proprio rendimento direttamente dalla propria nazione.

Milan, il sogno scudetto parla francese Il sindacato francese per i giocatori professionisti (UNFP) ha infatti pubblicato le nominations per i consueti premi stagionali. Cinque i selezionati per ciascuna categoria e tra quella di “miglior giocatore francese all’estero” ci sono anche Theo Hernandez e Mike Maignan. Per conquistare il premio, tuttavia, il “Tgv” della fascia sinistra del Milan e il portierone che ha preso il posto all’inizio della stagione di Gigio Donnarumma dovranno vedersela con altri fuoriclasse conclamati come Karim Benzema, trascinatore del Real Madrid in Liga e in Champions League, e già tra i favoriti anche per il Pallone d’Oro, Ngolo Kante del Chelsea e l’attaccante del Barcellona Ousmane Dembélé.