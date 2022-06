"Il Milan accelera per il rinnovo di Tomori"

Nonostante lo scudetto appena vinto con il Milan, Fikayo Tomori non sta ancora riuscendo a scalare le gerarchie del ct dell’Inghilterra Gareth Southgate, che non vede il difensore rossonero come un punto fermo della nazionale vice campione d’Europa.

L'Inghilterra snobba Tomori Convocato per le partite di Nations League contro Ungheria, Germania e Italia, l’ex Chelsea è andato in tribuna contro i magiari e la musica potrebbe non cambiare nelle prossime più impegnative gare. Di tutt’altro avviso circa le potenzialità del giocatore sono i dirigenti rossoneri, che in base a quanto riportato dalla stampa inglese sono pronti ad accelerare la trattativa per il rinnovo del contratto del pilastro della retroguardia campione d’Italia.

Milan, Tomori verso il rinnovo Secondo quanto riportato dal 'Times', infatti, i negoziati tra il Milan e i rappresentanti del difensore di origini canadesi proseguono spediti e non sono stati rallentati neppure dalla trattativa, ormai conclusa, per il passaggio di proprietà del club dal fondo Elliott a RedBird Capital, complice la volontà del giocatore di legarsi a lunga scadenza ai colori rossoneri, dove Tomori ha trovato continuità di impiego e di rendimento dopo non essere riuscito ad imporsi nel Chelsea.