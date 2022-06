Kalulu: "Milan squadra vincente, stiamo trattando il rinnovo"

Pierre Kalulu , difensore rivelazione del Milan scudettato, in un'intervista a Telefoot ha parlato del suo futuro, confermando le indiscrezioni sulle trattative con la società rossonera per il prolungamento del suo contratto.

Milan, Kalulu: "Voglio assolutamente restare, è una squadra vincente"

"Quando sei in una squadra vincente vuoi assolutamente restarci - le parole di Kalulu -. I miei agenti stanno parlando e trattando per il rinnovo, sono molto felice qui. La gente non si rende conto dell'importanza del Milan, della sua influenza enorme. Durante la festa sul pullman, vedevo famiglie, madri, padri, bambini, adulti. Ho già visto squadre vincere in passato, ho visto festeggiamenti simili prima del nostro. Ma come l'abbiamo fatto noi, è davvero bello".

Pioli: "Kalulu rivelazione della stagione"

In un'intervista a The Athletic, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha esaltato i progressi di Kalulu in questa stagione, sopratutto dopo l'infortunio di Simon Kjaer: "Ne abbiamo parlato con la dirigenza. L'abbiamo vista così: o andiamo a prendere un giocatore del livello di Kjaer, oppure sviluppiamo e diamo fiducia ai ragazzi che abbiamo a disposizione. Ancora una volta abbiamo avuto ragione perché Kalulu ha dimostrato di essere un giocatore fantastico ed è stato la rivelazione della stagione in Serie A".