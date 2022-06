Milan, Pioli: "Due i momenti chiave per lo scudetto, Kalulu rivelazione della Serie A"

Stefano Pioli ha ripercorso in un'intervista a The Athletic le tappe che hanno portato al diciannovesimo scudetto del Milan , cominciando dalla fine, la festa sfrenata al Mapei Stadium dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Pioli: "Non so chi ha dormito con la coppa, notte intensa"

"Non so chi ha dormito con la coppa onestamente. Quella notte è stata così intensa di emozioni che non ne ho idea - ha spiegato l'allenatore emiliano -. I giocatori sono usciti a festeggiare quando siamo tornati da Reggio Emilia, quindi non so se l'avevano con loro o se l'hanno lasciata a Casa Milan. Sarebbe riduttivo fermarsi a un'immagine di quella festa, è stata una sensazione meravigliosa dopo l'altra. Condividerla con i nostri tifosi è stata la cosa più bella che ci potesse capitare".

Pioli: "Il derby e la gara con la Lazio momenti chiave"

"Secondo me ci sono due partite da cui dipendeva il titolo - ha continuato Pioli -. La rimonta nel derby, altrimenti il distacco dall'Inter avrebbe reso difficile il recupero del primo posto, e la vittoria all'ultimo minuto a Roma contro la Lazio, arrivata dopo il ko dell'Inter nella semifinale di Coppa nel turno infrasettimanale. Questi momenti ci hanno dato ancora più fiducia. Poi vincere poi le ultime sei partite, quando avevamo chiaramente il cammino più difficile tra le pretendenti al titolo, ha dimostrato la capacità e la forza mentale dei miei giocatori".

Pioli esalta la crescita di Tonali e Kalulu: "Pierre rivelazione assoluta"

L'allenatore rossonero ha voluto mettere l'accento sulla crescita di due giovani come Sandro Tonali e Pierre Kalulu, vere rivelazioni della stagione: "Se pensiamo a Sandro, l'anno scorso è stata la sua prima esperienza in un grande club. C'era più pressione da gestire. Ci saranno momenti in cui non sarai al massimo della forma. L'anno scorso ha sofferto molto. Poi, un anno dopo, abbiamo visto il vero Tonali". Dare fiducia a Kalulu dopo il ko di Kjaer è stato decisivo: "Ne abbiamo parlato con la dirigenza. L'abbiamo vista così: o andiamo a prendere un giocatore del livello di Kjaer, oppure sviluppiamo e diamo fiducia ai ragazzi che abbiamo a disposizione. Ancora una volta abbiamo avuto ragione perché Kalulu ha dimostrato di essere un giocatore fantastico ed è stato la rivelazione della stagione in Serie A".