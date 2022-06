Botman non attende più il Milan: è a un passo dal Newcastle

Il Milan sta per perdere Sven Botman : il difensore olandese del Lille è ormai a un passo dal Newcastle . Secondo le ultime indiscrezioni, il centrale oranje ha deciso di non aspettare più il club rossonero, e si è accordato con i Magpies per il trasferimento in Inghilterra.

Milan, sta per sfumare Botman: vicinissimo alla Premier League

Paolo Maldini e Frederic Massara avevano anticipato le pretendenti trovando da tempo l'intesa con il giocatore, che nonostante il corteggiamento inglese aveva preferito attendere per alcuni mesi che il Diavolo affondasse definitivamente il colpo. Ma Botman ha infine ceduto alla pressione del Lille, che spinge per la sua cessione al Newcastle, in grado (grazie alla nuova proprietà saudita) di offrire 45 milioni di euro per il cartellino del difensore, un'offerta ben più alta di quella del club meneghino. L'affare è in chiusura e a breve avverrà lo scambio di documenti: il Milan andrà ora a caccia di obiettivi alternativi per il reparto difensivo, che al momento può contare per quanto riguarda la batteria di centrali su Tomori, Kalulu, Gabbia e l'infortunato Kjaer.