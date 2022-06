Il Milan pesca in Turchia, "Kim Min Jae alternativa a Botman"

Il Milan sta vagliando le alternative a Botman : con il giocatore c'è già l'accordo, ma manca quello con il Lille . Se Bremer sembra più vicino ai cugini dell' Inter , dalla Turchia spunta un nome nuovo. Si tratta di Kim Min Jae , 25 anni, centrale del Fenerbache , di nazionalità sudcoreana. Paolo Maldini avrebbe garantito personalmente per lui dovesse saltare il piano A, come riporta milliyet.com.tr.

Milan: Kim Min Jae, operazione meno dispendiosa

Maldini, prima di bloccare il sudcoreano, si sarebbe consultato con il suo reparto scouting, ricevendone buone relazioni. Nei prossimi giorni, secondo il media turco, potrebbero iniziare i contatti ufficiali per cercare di portare il giocatore in Italia. Sul difensore asiatico, ci sarebbe anche il Napoli quindi ci potrebbe essere un derby di mercato alle viste.

Il Fenerbahce aveva speso 3 milioni per prendere Kim Min Jae dai cinesi del Beijing Guoan. Quest'anno il giocatore ha disputato 40 partite, dimostrandosi affidabile e addirittura “indispensabile” per il sito turco. Sarebbe un'alternativa meno costosa rispetto a Botman, costando circa 14 milioni di euro. Non va tralasciato un particolare importante relativamente a Kim Min Jae: l'acquisizione di un calciatore asiatico potrebbe avere risvolti a livello commerciale, portando magari nuovi sponsor e attirando l'attenzione verso il Milan da parte dei tifosi della Corea del Sud.