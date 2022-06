"Asensio vuole il Milan, ma il Real Madrid rifiuta la prima offerta"

Come rinforzare una squadra capace di vincere la Champions League anche quando è sfavorita e fresca di doppietta con il titolo nazionale? Lo svolgimento del tema in questione è stato assolto con disinvoltura dal presidente del Real Madrid Florentino Perez, che pochi giorni dopo la notte di Parigi contro il Liverpool ha già consegnato due rinforzi di spessore a Carlo Ancelotti.

Real Madrid, obiettivo cessioni dopo i colpi a parametri zero Anthony Rudiger in difesa e Aurelien Tchouameni a centrocampo rappresentano innesti di primissima qualità, anche se in tanti adesso si aspettano un colpaccio in attacco dopo che il sogno Mbappé è andato in frantumi. Eppure, anche per la Casa Blanca, il primo obiettivo ora è quello di cedere per fare posto in organico e dare ossigeno al bilancio.

"Asensio dà la priorità al Milan" Di questa necessità dei campioni d’Europa sono pronte ad approfittare alcune squadre italiane, come Fiorentina e Milan. I viola puntano a chiuder per Luka Jovic, l’attaccante serbo mai esploso al Real, mentre i rossoneri hanno individuato in Marco Asensio il giocatore di livello internazionale con cui rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato da ‘El Bernabeu’ la corsa dei campioni d’Italia al jolly offensivo di Ancelotti, decisivo seppur da subentrante in più di una partita nella cavalcata Champions, è favorita dalla volontà del giocatore, che preferirebbe un ruolo da protagonista nel Milan piuttosto che uno da punta di scorta nei club di Premier League che hanno fatto sondaggi, dal Liverpool al Manchester United, che non può contare neppure sull’atout della Champions League.