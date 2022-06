Mercato Milan: trequarti di nobiltà con Ziyech e Asensio

MILANO - Il casting per scegliere il miglior profilo adatto alla trequarti del Milan entrerà presto nel vivo. In questa fase del calciomercato gli incontri e le telefonate al quarto piano di via Aldo Rossi sono frequenti, Maldini e Massara vogliono avere un quadro più chiaro di ciò che offre il panorama europeo e poi effettuare la scelta giusta. Ecco perché non sarà un arrivo imminente, i rossoneri vogliono mettere a segno il colpo giusto per alzare la qualità sulla trequarti e rendere il Milan ancora più competitivo.

Milan, l'asse spagnolo La dirigenza negli anni passati ha fatto affari con Real Madrid e Chelsea, e anche questa volta sono ripartirti i dialoghi con le società che hanno vinto la Champions League nelle ultime due edizioni. Con i blancos c’è più di un discorso aperto. Oltre a ribadire la volontà di tenere ancora un anno in rosa Brahim Diaz, Maldini e Massara sono affascinati dalla possibilità di arrivare a Marco Asensio. Lo spagnolo sta riscontrando difficoltà a rinnovare il contratto in scadenza la prossima stagione, dunque l’ipotesi prestito al momento non è contemplata. L’unica soluzione per il Milan sarebbe quella dell’acquisto, ma i campioni di Spagna chiedono 25-30 milioni di euro. Il suo recente passaggio nella scuderia Jorge Mendes non ha semplificato le cose perché Asensio vorrebbe strappare un ingaggio alto, da 6 milioni, al suo prossimo contratto. Cifre che al momento i rossoneri non possono raggiungere. Si sta cercando di lavorare ai fianchi per tentare di abbassare le pretese ma c’è anche la concorrenza in Premier League che complica la situazione.

Milan, l'asse inglese Il Milan oltre al Real Madrid la scorsa estate ha intavolato trattative con il Chelsea per Giroud, Tomori e Bakayoko, e pure quest’anno si è rivolto al club londinese per sondare il terreno su Hakim Ziyech. Il marocchino ha dato la sua disponibilità al trasferimento in rossonero ma va trovata l’intesa sul salario. Il Milan vuole provarci, però devono verificarsi due condizioni. La prima è che il Chelsea apra ad una formula con il prestito oneroso e diritto di riscatto, e la seconda è che i Blues contribuiscano al pagamento parziale dello stipendio del giocatore. Il 29enne sarebbe il rinforzo ideale per esperienza e qualità sulla trequarti milanista, così i dialoghi stanno andando avanti per tentare di far quadrare tutti i conti. Pure l’anno passato il Milan ci aveva provato senza successo, questa volta spera di avere maggior fortuna e può contare su un alleato speciale. Il tecnico Thomas Tuchel infatti vorrebbe una ricostruzione della squadra e Ziyech non dovrebbe essere un elemento centrale.

De Ketelaere, nuovi contatti Il Milan però gioca su più tavoli e tiene ancora viva la pista che porta a Charles De Ketelaere, 21enne del Club Brugge. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con gli agenti del belga per provare a trovare un accordo con il giocatore, anche se l’ingaggio di De Ketelaere non dovrebbe rappresentare un ostacolo. Invece la richiesta del Brugge è ancora alta ed è lì che si concentrerà il lavoro di agenti e intermediari. Per il talento belga il prezzo iniziale si aggira attorno ai 30 milioni e può scendere con l’inserimento di bonus a obiettivi.