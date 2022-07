Milan, Mirante rinnova: l'ex Roma sarà ancora il terzo portiere

Fioccano le ufficializzazioni di mercato in casa Milan. Poche ore dopo l’annuncio dei rinnovi del ds Frederic Massara e del direttore tecnico Paolo Maldini , la società ha infatti comunicato attraverso i propri canali social la definizione delle prime due operazioni di mercato.

Milan, ufficiale la conferma di Mirante

Oltre al riscatto dalla Roma di Alessandro Florenzi, che è diventato un giocatore del Milan a titolo definitivo dopo la stagione trascorsa in rossonero in prestito dalla Roma, è ufficiale anche la permanenza di Antonio Mirante, altro ex romanista, che sarà uno dei portieri del Milan anche nella prossima stagione.