Festa scudetto del Milan: quattro giocatori rossoneri multati

Festa scudetto Milan: lo striscione galeotto

Se Zlatan Ibrahimovic aveva incitato i tifosi a cantare contro l'ex compagno Calhanoglu, a far discutere era stato in particolare uno striscione esibito da alcuni calciatori a bordo del pullman. Alla fine è stato raggiunto un accordo di patteggiamento, come spiega la Figc: “Quattro calciatori del Milan (Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali) sono stati sanzionati per la violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A. Krunic è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, mentre Theo Hernandez, Maignan e Tonali con un’ammenda di 4.000 euro. Anche il Milan è stato sanzionato per responsabilità oggettiva con un’ammenda di 12.000 euro”.