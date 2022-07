Milan, ufficiali i rinnovi di Maldini e Massara

Milan, il comunicato sui rinnovi di Maldini e Massara

Il direttore sportivo Frederic Massara e il direttore tecnico Paolo Maldini restano quindi in società: "AC Milan - si legge nel comunicato - è lieto di comunicare che in data odierna il CdA del Club ha approvato i rinnovi biennali del Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini e del Direttore Sportivo Frederic Massara. Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club”.

Milan, parte il calciomercato

Per i due uomini-mercato rossoneri, quindi, può ufficialmente iniziare, anche se con qualche settimana di ritardo, la programmazione del mercato estivo per consegnare nel minor tempo possibile a Stefano Pioli una rosa rinforzata in vista della stagione che vedrà la squadra impegnata nella difesa dello scudetto con l’obiettivo di raggiungere la seconda stella e di fare più strada possibile in Champions League.