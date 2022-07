Il Milan annuncia Divock Origi: ha firmato fino al 2026

Milan, ufficiale Origi: i suoi numeri

"Dopo 89 partite e 16 gol con il Lille passa al Liverpool e nelle prime due stagioni con i Reds realizza 21 reti in 77 presenze, prima di trasferirsi in prestito al Wolfsburg con cui mette a segno 7 gol in 36 partite - continua il sito rossonero -. Nel 2018 torna al Liverpool con cui totalizza altre 98 presenze e 20 gol, vincendo 1 Premier League, 1 FA Cup, 1 Coppa di Lega, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per Club". Origi vanta 32 presenze e 3 reti nella Nazionale maggiore belga, in cui ha debuttato nel 2014. Proprio in quell'anno in Brasile è diventato il più giovane marcatore a un Mondiale.