Origi al Milan, è ufficiale: depositato il contratto in Lega calcio

Divock Origi è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan . È stato infatti depositato in Lega calcio il contratto che lega l'ex attaccante del Liverpool ai rossoneri. Questa è la seconda operazione di mercato in questa estate per i rossoneri dopo l'acquisto a titolo definitivo dalla Roma di Alessandro Florenzi .

L'operazione Origi è stata conveniente dal punto di vista economico, considerato che è arrivato al Milan da svincolato, dunque a zero euro. Nelle prossime ore arriverà il comunicato ufficiale rossonero e il giocatore è atteso in giornata a Milanello per iniziare la preparazione agli ordini di Stefano Pioli .

Origi: è il quarto giocatore belga a giocare nel Milan

Nella storia del Milan, Origi è il quarto belga. In rossonero, prima di lui, hanno giocato infatti Lous Van Hege, tra il 1910 e il 1915, davvero agli albori del calcio. Era un attaccante, vinse l'oro olimpico nel 1920 e segnò, in rossonero, 97 gol in 88 partite.

Abbiamo dovuto attendere gli anni '80, poi, per vedere Eric Gerets con la maglia rossonera. Per lui appena 13 partite e un gol nella stagione 1983/84. Successivamente ecco Drazen Brncic, che ha lasciato traccia solo perché fu protagonista dello scambio con Andrea Pirlo che portò quest'ultimo in rossonero e Brncic all'Inter. Fu al Milan nella stagione 2000-2001, di ruolo difensore, fece cinque presenze, una in campionato. Infine, c'è Saelemaekers, tuttora in organico con il Milan.