"Milan e Napoli interessate a Tanganga del Tottenham"

Milan e Napoli avrebbero messo gli occhi su Japhet Tanganga , difensore centrale di 23 anni del Tottenham. Secondo The Athletic, entrambi i club italiani stanno osservando la situazione del giocatore, e avrebbero effettuato i primi sondaggi. Il Bournemouth sarebbe però in netto vantaggio.

"Tanganga: Bournemouth in trattativa ma piace anche a Milan e Napoli"

Secondo le indiscrezioni, il Bournemouth avrebbe già allacciato le trattative con il Tottenham per il trasferimento del giocatore, si valuta se a titolo definitivo o in prestito. I Cherries avrebbero accelerato le operazioni per anticipare le possibili mosse di Milan e Napoli, che da alcune settimane starebbero seguendo con interesse il calciatore. I rossoneri, perso Sven Botman, stanno valutando se rafforzare la batteria di centrali a disposizione di Pioli, mentre gli azzurri sono alle prese con il caso Koulibaly e non vogliono farsi trovare scoperti in difesa.