Calciomercato Milan, De Ketelaere-Sanches a oltranza

MILANO - Contatti frenetici nelle ultime ventiquattro ore per provare a chiudere prima possibile Charles De Ketelaere . La dirigenza del Milan ha avuto un continuo scambio di vedute con gli agenti del trequartista belga per trovare l’accordo economico e per studiare la migliore strategia possibile con il Bruges. Il Milan vuole accelerare, ha fretta e sta spingendo. Con il giocatore si è trovata un’ intesa di massima attorno ai 2 milioni più bonus per cinque stagioni, manca ora il superamento dell’ostacolo più difficile, ovvero convincere economicamente il club di appartenenza a cederlo al Milan e non in Premier League . Il Leeds infatti offrirebbe 35 milioni di euro, più dei rossoneri, però De Ketelaere vuole vestire la maglia del club campione d’Italia e sta rifiutando le altre proposte e sta attendendo con trepidazione l’affondo decisivo di Maldini e Massara.

Nuova proposta Milan

La prima offerta milanista al Bruges è stata respinta, 20 milioni più bonus, ma il Milan ad ore ne farà un’altra di 30 milioni, probabilmente comprensivi di bonus e contropartite tecniche (si parla dei giovani Jungdal e Roback della squadra Primavera). Lo studio della migliore proposta è fondamentale, perché il Milan non vuole perdere De Ketelaere e rischiare un altro caso Botman. Anche in quella circostanza i rossoneri avevano strappato il sì e l’accordo con il giocatore ma avevano riscontrato diffi coltà nell’ottenere la fi rma del Lilla. Sono ore davvero frenetiche sul versante belga, giorni di incontri e telefonate per riuscire a stringere l’affare.

Tutto aperto

Il Milan non ha rinunciato nemmeno a Renato Sanches. Il portoghese non ha trovato l’accordo con il Psg e la squadra della capitale francese si è lentamente allontanata dal giocatore del Lilla. I rossoneri dunque sono ancora in corsa e sperano di poterlo tesserare nei prossimi giorni, avendo già trovato un accordo di massima con l’entourage di Sanches nel mese di aprile. Tutto nelle mani del portoghese e del suo agente, che dovranno prendere una decisione prima possibile.

Due ufficialità

Il Milan ieri ha annunciato la cessione di Lorenzo Colombo e l’acquisizione a titolo defi nitivo di Junior Messias. Per l’attaccante 2002 che l’anno scorso ha fatto esperienza alla Spal, i rossoneri hanno concordato un prestito con diritto di opzione e contro-opzione. Il brasiliano invece è stato preso dal Crotone per 4,5 milioni di euro, giocherà con il Milan fi no al 30 giugno 2024.