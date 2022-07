Milan, un ricco club piomba su Asensio

Il Milan vuole rafforzare l’attacco e nel mirino ci sono diversi giocatori. Piace ancora Paulo Dybala , ma tra gli obiettivi principali c’è anche Marco Asensio , in uscita dal Real Madrid. Il talento spagnolo classe 1996, protagonista per anni ai blancos, nell’ultima stagione con i campioni d’Europa in carica ha trovato meno spazio ma è comunque rimasto una pedina fondamentale per tutta la stagione per Carlo Ancelotti.

Milan, il Newcastle su Asensio

Adesso però Asensio è in uscita e anche il giocatore è pronto per cambiare aria e dimostrare il suo valore altrove, anche per trovare più spazio. Il Milan sarebbe una piazza gradita, in attacco lo spagnolo può trovare molto spazio e giocherebbe ancora la Champions League. La concorrenza per i rossoneri però non manca di certo e adesso, oltre a Liverpool e Arsenal, un altro club inglese è pronto a convincere il 26enne: come riporta il Daily Mail si tratta del ricco Newcastle, che non ha problemi in quanto a investimenti dopo l’acquisizione da parte di Pif.