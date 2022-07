"Milan, presentata la seconda offerta al Bruges per De Ketelaere"

A dieci giorni dai sospirati rinnovi di contratto di Maldini e Massara e dopo una settimana di ritiro, i tifosi del Milan e Stefano Pioli aspettano fiduciosi la svolta per il terzo acquisto della sessione estiva di calciomercato.

Dopo l’arrivo di Divock Origi , svincolato dal Liverpool, e quello di Yacine Adli , il cui ingaggio dal Bordeaux era già stato definito lo scorso gennaio, il prossimo volto nuovo potrebbe essere il fantasista chiamato ad accendere la luce sulla trequarti, dal centro o da posizione più defilata. I nomi in ballo sono sempre quelli di Charles De Ketelaere del Bruges e di Hakim Ziyech del Chelsea: età, caratteristiche e pedigree diversi, ma in casa rossonera il sogno è di metterli entrambi sotto contratto.

"Dal Milan 30 milioni più due contropartite al Bruges per De Ketelaere"

Più avviati sono però i discorsi relativi al belga classe 2001, per il quale il Milan, secondo quanto riportato da 'Rtl Sport Belgio' avrebbe appena formulato una seconda offerta. Dopo il no del Bruges alla prima proposta da 20 milioni arrivata qualche giorno fa, i contatti continui tra le parti hanno permesso al Milan di capire il gradimento del Bruges per due talenti della Primavera rossonera, Andreas Kristoffer Jungdal, portiere danese classe 2003, e Emile Roback, attaccante svedese del 2002, i cui cartellini compongono la parte della contropartita tecnica che si aggiunge ai 30 milioni cash tra parte fissa e bonus.

"De Ketelaere, il Bruges valuta la nuova offerta del Milan"

Secondo la stampa belga il Bruges starebbe analizzando la proposta ricevuta e si pronuncerà nei prossimi giorni. Il Milan, che ha già un accordo di massima con il Bruges, punta ad accelerare per chiudere l’affare il prima possibile, forte anche del fatto che sta per venire meno la concorrenza del Leeds, da tempo interessato a De Ketelaere, ma scoraggiato dalla volontà del giocatore di trasferirsi al Milan.