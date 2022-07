Dalla Spagna: "Il Valencia e Gattuso vogliono Bakayoko"

Il Valencia di Gennaro Gattuso è molto attivo sul mercato negli ultimi giorni. Dopo aver completato l'acquisto di Samu Castillejo dal Milan , Gattuso punta ancora alla Serie A per rinforzare la propria formazione.

Adesso è il turno del centrocampo, dove sarebbero stati individuati due obiettivi, scrive AS, che potrebbero essere alla portata del club spagnolo, in ricostruzione dopo anni complicati.

Valencia, Gattuso ha le idee chiare sul mercato

Gattuso, si è visto sia al Milan che al Napoli, è un allenatore al quale piacciono giocatori con determinate caratteristiche. AS cerca di tracciare i profili dei nomi sondati dal Valencia, e l'identikit è molto simile.

L'ex mediano rossonero preferirebbe ingaggiare giocatori di esperienza, con già molte partite alle spalle soprattutto a livello europeo, rispetto a giovani in rampa di lancio.

Inoltre, sempre come scrive AS, rispettando le indicazioni societarie Gattuso preferirebbe giocatori in prestito, o comunque che abbiano un costo del cartellino contenuto.

Valencia, piacciono Torreira e Bakayoko

I nomi individuati da Gattuso sono due, Lucas Torreira e Tiémoué Bakayoko, quest'ultimo al momento al Milan in prestito biennale dal Chelsea.

Se per l'uruguaiano la concorrenza è tanta, lo stipendio alto e anche il costo dell'eventuale cartellino sarebbe molto oneroso, discorso diverso quello legato al mediano rossonero, che Gattuso ha già allenato a Napoli.

AS rivela che il Milan non avrebbe problemi a lasciar partire Bakayoko, che comunque i rossoneri non riscatterebbero alla fine del prestito (la cifra stabilita col Chelsea sarebbe di 15 milioni di euro). Dunque, tutto quello che rimarrebbe da fare agli spagnoli sarebbe negoziare un nuovo prestito coi Blues.

Dalla Spagna riportano il gradimento del giocatore, che starebbe attendendo una chiamata per giocare di nuovo agli ordini di Gattuso.