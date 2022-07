"Paquetà vuole l'Arsenal, pronta l'offerta per il Lione": Milan in attesa

Arsenal a caccia di rinforzi: obiettivo Champions League

Come riportato dal sito francese 'Media Foot', il direttore sportivo dell’Arsenal Edu e il tecnico Mikel Arteta condividono la stima per Paquetà, ritenuto l’elemento adatto per dare qualità ed esperienza alla mediana dei londinesi, che nello scorcio finale dell’ultima Premier League hanno subito il sorpasso del Tottenham al quarto posto della Premier League, vedendo sfumare il ritorno in Champions dove i Gunners non giocano da quattro anni.