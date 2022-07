De Ketelaere in panchina per 90 minuti: in arrivo l'offerta del Milan

Niente partita d'addio per Charles De Ketelaere al Club Bruges: il trequartista belga è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti della sfida di Supercoppa contro il Gent. Un altro indizio che l'affare con il Milan sta arrivando alla fumata bianca.

Bruges, De Ketelaere resta in panchina in Supercoppa La società belga non ha voluto rischiare l'incolumità del giocatore, in vista dell'accordo con il club rossonero. Il classe 2001 è stato escluso dalla formazione titolare, e non è subentrano neanche a gara in corso perché non ce ne è stato bisogno: la squadra di Carl Hoefkens si è imposta per 1-0 grazie alla rete nel primo tempo dell'ex Bologna Skov Olsen.