"Chelsea, nessuna richiesta per Ziyech: il Milan spera nel prestito"

Charles De Ketelaere è il primo obiettivo dei dirigenti del Milan per rinforzare la trequarti. Ma non l’unico. Giunti quasi a metà di un calciomercato finora piuttosto tribolato, tra la partenza tardiva causata dalle tempistiche per i rinnovi di Maldini e Massara, e la caccia ad obiettivi non facili da agganciare, la rosa dei campioni d’Italia ha subito pochi ritocchi a 20 giorni dall’inizio del campionato.

Per questo il dt e il ds del Milan sono di fatto obbligati a tenere aperte più piste in contemporanea per i ruoli che necessitano di rinforzi, quindi trequarti, centrocampo e cuore della difesa. Con un innesto per reparto, considerando quelli già definiti di Origi per l’attacco e di Adli e Pobega per il centrocampo, il mercato del Milan potrebbe essere chiuso. Gli imprevisti sul mercato sono però all’ordine del giorno, per questo resta viva l’ipotesi che porta a Hakim Ziyech .

"Milan, non tramonta l'idea Ziyech"

Il fantasista marocchino non rientra nei piani del nuovo Chelsea, che in attacco si è rinforzato con Raheem Sterling e che potrebbe mettere a segno altri colpi nel settore che ha perso Romelu Lukaku. Con la trattativa per De Ketelaere già più che impostata con il Bruges, per il Milan Ziyech è solo una pista alternativa, benché di lusso, che i rossoneri sono disposti a percorrere solo in prestito, dal momento che i costi per il cartellino del giocatore sono inferiori a quelli di De Ketelaere, ma molto più alti sarebbero quelli legati all’ingaggio.

Il Chelsea e un mercato in uscita tutto in salita

Il Chelsea non ha mai aperto alla cessione in prestito dell’ex Ajax, ma secondo quanto riportato da ‘The Telegraph’ i Blues stanno riscontrando più difficoltà del previsto a liberarsi dei propri esuberi: uno scenario ideale per il Milan che, in caso di fumata nera per De Ketelaere, potrebbe attendere le battute finali del mercato nella speranza che il Chelsea apra al prestito di Ziyech, la cui fantasia farebbe comodo ai campioni d’Italia seppur il giocatore abbia caratteristiche differenti rispetto al belga.