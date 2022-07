Koulibaly torna sull'addio al Napoli: "Avevo bisogno di una nuova sfida"

"Al Chelsea mi sento già a casa"

Nell’attesa il centrale senegalese ha concesso la prima intervista agli organi ufficiali dei Blues, tornando sulla scelta di accettare il trasferimento a Londra, non presa a cuor leggero dopo aver trascorso otto anni in Italia ed essere diventato un riferimento per i compagni sul campo e all’interno dello spogliatoio: “A Napoli ero felice, ma dopo 8 anni avevo bisogno di una nuova sfida, così appena ho ricevuto la chiamata del Chelsea non ho esitato. Mi sento già a casa e non vedevo l’ora di raggiungere i compagni negli Stati Uniti, ma purtroppo la parte burocratica è stata molto laboriosa e i tempi si sono allungati…”.