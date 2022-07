Vanaken punta sul rossonero per De Ketelaere: “Pronto per il grande passo”

Charles De Ketelaere : Milan o non Milan ? Tutto lascia pensare che finirà proprio con il trequartista belga in rossonero. A puntare anche su questa soluzione è un suo compagno di squadra, Hans Vanaken , centrocampista e uomo chiave del Bruges , che è stato intervistato dal sito belga Hln: “Sappiamo che il Milan vuole fare il massimo per avere Charles”.

Vanaken: “Charles è un super talento”

Vanaken scherza sul futuro: “Contro il Milan in Champions League potrebbe essere una bella rimpatriata”. Nonostante ci sia stato il blitz di Maldini e Massara a Bruges, Vanaken non ha visto il leggendario terzino rossonero, ora a capo dell'area tecnica: “No, non ci siamo incrociati”. Ma ciò non cambia la sua idea sul futuro imminente: “Anche noi leggiamo di queste cose, non ci sono segreti. Sappiamo anche che il Milan vuole fare il massimo per avere Charles”. Continua tra il serio e lo scherzoso: “Qui non andiamo in giro sventolando le prime pagine dei quotidiani italiani, ma ogni tanto gli parliamo un po' di cose italiane”.