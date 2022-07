Milan, Kjaer torna il 27 luglio contro il Wolfsberger

I tifosi del Milan dovranno pazientare ancora qualche giorno per rivedere in campo Simon Kjaer, infortunatosi nel mese di dicembre dell'anno scorso al ginocchio. Il difensore, da allora, si allena e segue una tabella specifica per il recupero completo. Ha ripreso ad allenarsi a Milanello con la squadra e ora è sempre più vicino a giocare.

Kjaer: niente sfida agli ungheresi Il Milan giocherà domani la sua terza amichevole contro gli ungheresi dello Zte. Kjaer ha saltato Lemine Almenno e Colonia e guarderà i compagni dalla tribuna anche domani. Poi, i rossoneri partiranno per una breve fase di ritiro a Villach, in Austria, e il 27 luglio sfideranno il Wolfsberger a Klagenfurt. Questo sarà finalmente il momento per rivedere con la maglia del Milan anche Kjaer, che dovrebbe assaggiare il campo per qualche minuto. Pioli lo impiegherà per il tempo che gli suggeriranno i medici.