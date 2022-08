De Ketelaere, gli agenti: "Lo seguiva anche il Barcellona, Pioli decisivo"

I due agenti di Charles De Ketelaere che hanno gestito la trattativa per il trasferimento al Milan, Tom De Mul e Yama Sharifi, hanno rivelato in un'intervista a HLN alcuni retroscena sull'operazione che ha portato il trequartista belga nel club rossonero: "Voleva andare a Milano a tutti i costi, ma a un certo punto i due club non volevano più parlarsi".

"De Ketelaere seguito anche dal Barcellona" "West Ham, Newcastle, Arsenal hanno tutte seguito Charles in passato, ma non sono mai passate ad offerte concrete. Anche il Barcellona lo ha seguito a lungo, ma non pensavamo che fosse il passo giusto - ha spiegato De Mul -. A livello economico, il Leeds sarebbe stata la migliorare opzione. Per il Club Bruges, per Charles e per noi. Ma lui ha voluto aspettare un po' più a lungo, e quando ha capito che il Milan era al 100% intenzionato ad ingaggiarlo le cose sono cominciate a girare".